HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Selain Jago Menyanyi, Putri Ariani Ternyata Sangat Pandai Membaca Alquran

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:08 WIB
Selain Jago Menyanyi, Putri Ariani Ternyata Sangat Pandai Membaca Alquran
Putri Ariani pandai membaca Alquran braille. (Foto: Twitter @syahrasaddin62)
A
A
A

PUTRI Ariani kini menjadi pusat perhatian publik dunia setelah tampil memukau di America's Got Talent 2023. Ia mendapat Golden Buzzer dari juri Simon Cowell.

Selain jago menyanyi, Putri Ariani ternyata sangat pandai membaca ayat-ayat suci Alquran. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang viral beredar di linimasa media sosial.

Putri Ariani membaca Alquran. (Foto: Twitter @syahrasaddin62)

Tampak Putri membaca ayat Alquran dari kitab braille. Tangannya meraba setiap huruf yang ada di kitab Alquran khusus penyandang tunanetra tersebut.

Putri pun membacakan Surat Al Qadr yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini berisi tentang kemuliaan di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan.

Lantunan ayat-ayat suci Alquran yang dibacakan Putri Ariani terdengar sangat merdu. Ia pun lancar membaca surat tersebut dari awal hingga akhir. 

1 2
