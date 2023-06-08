Viral Bocah Koreksi Bacaan Abangnya yang Jadi Imam Sholat, Berkali-kali hingga Berujung Debat

VIRAL video yang memperlihatkan tiga bocah sholat berjamaah. Mereka terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Tampak ketika sholat berlangsung, bacaan abangnya berkali-kali dikoreksi langsung oleh adik perempuannya yang menjadi makmum.

Video viral yang diunggah akun TikTok @madurachenellmadu ini memperlihatkan suasana khusyuk seorang abang dengan dua makmum adik perempuannya yang sedang sholat berjamaah.

Namun ketika sang abang baru selesai melafalkan Surat Al Fatihah, dilanjutkan Surat An-Naba, terjadi koreksi bacaan tersebut.

Salah seorang adik perempuan langsung mengoreksi bacaan dan tajwid Surat An-Naba yang sedang dibacakan oleh abangnya di depannya.