Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! Viral Aksi Heroik Sekelompok Orang Selamatkan Kucing Bergelantungan di Kabel Listrik

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:08 WIB
Masya Allah! Viral Aksi Heroik Sekelompok Orang Selamatkan Kucing Bergelantungan di Kabel Listrik
Viral heroik sekelompok pria menyelamatkan kucing dari kabel listrik. (Foto: TikTok @jelajahbatam)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seekor kucing bergelantungan di atas kabel listrik. Sekelompok orang yang melihatnya pun langsung melakukan aksi heroik menyelamatkannya.

Momen viral yang dibagikan akun TikTok @jelajahbatam ini memperlihatkan beberapa pria melebarkan jaket supaya bisa menangkap kucing itu ketika jatuh. Sementara pria lainnya membawa kayu galah untuk membantu kucing turun.

Viral heroik sekelompok pria menyelamatkan kucing dari kabel listrik. (Foto: TikTok @jelajahbatam)

Kucing tersebut berwarna oranye, sehingga kebanyakan netizen memanggilnya "Kucing Oyen".

"Bukan oyen namanya kalau enggak banyak tingkah," tulis salah seorang warganet di kolom komentar. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kucing Viral Kucing Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement