Masya Allah! Viral Aksi Heroik Sekelompok Orang Selamatkan Kucing Bergelantungan di Kabel Listrik

VIRAL video yang memperlihatkan seekor kucing bergelantungan di atas kabel listrik. Sekelompok orang yang melihatnya pun langsung melakukan aksi heroik menyelamatkannya.

Momen viral yang dibagikan akun TikTok @jelajahbatam ini memperlihatkan beberapa pria melebarkan jaket supaya bisa menangkap kucing itu ketika jatuh. Sementara pria lainnya membawa kayu galah untuk membantu kucing turun.

Kucing tersebut berwarna oranye, sehingga kebanyakan netizen memanggilnya "Kucing Oyen".

"Bukan oyen namanya kalau enggak banyak tingkah," tulis salah seorang warganet di kolom komentar.