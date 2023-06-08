Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Melihat Jabal Qurban, Tempat Nabi Ibrahim Ikhlas Mengorbankan Putra Tercintanya Ismail

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:08 WIB
Melihat Jabal Qurban, Tempat Nabi Ibrahim Ikhlas Mengorbankan Putra Tercintanya Ismail
Jabal Qurban lokasi Nabi Ibrahim menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail Alaihissallam. (Foto: YouTube Alman Mulyana)
A
A
A

JABAL Qurban merupakan salah satu tempat paling penting dalam sejarah Islam. Lokasi ini terkait peristiwa Nabi Ibrahim Alaihissallam yang ridho mengorbankan putranya yakni Nabi Ismail Alaihissallam.

Dalam peristiwa itu Nabi Ibrahim Alaihissallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail Alaihissallam. Inilah yang menjadi cikal bakal dari ibadah kurban setiap tahunnya di momen hari raya Idul Adha.

Info grafis tempat wajib jamaah haji kunjungi di Makkah. (Foto: Okezone)

Dikisahkan Nabi Ibrahim Alaihissallam membawa Nabi Ismail Alaihissallam ke Jabal Qurban. Tanpa melawan sama sekali, Nabi Ismail Alaihissallam menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada sang ayah.

فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِۚ

"Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (untuk melaksanakan perintah Allah)." (QS As-Saffat: 103) 

Halaman:
1 2 3
