HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Melihat Sumur Air Zamzam di Dekat Rumah Rasulullah, Jamaah Boleh Ambil Sepuasnya

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:08 WIB
Sumur air zamzam di dekat rumah Rasulullah lahir di Makkah. (Foto: YouTube Alman Mulyana)
AIR zamzam berada di Tanah Suci Makkah. Sumurnya yang tidak pernah surut. Bahkan saking banyaknya, beberapa titik di sekitar Kota Makkah disediakan penampungan besar untuk menampung air zamzam. Banyak juga yang berebut untuk cuci muka, berwudhu, hingga mandi.

Keberadaan sumur air zamzam ini salah satunya adalah berada di dekat rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan. Tempat ini bisa digunakan untuk umum. Mereka dapat mengambil air zamzam tersebut sepuasnya.

Info grafis tempat wajib jamaah haji kunjungi di Makkah. (Foto: Okezone)

"Di Indonesia, air zamzam ini harga per liternya bisa ratusan ribu rupiah. Di sini ngambil air zamzam sepuasnya," kata vloger Alman Mulyana seperti dikutip dari kanal YouTube-nya.

Penampungan air zamzam ini sangatlah besar. Mulai warga lokal, pendatang, hingga jamaah haji dan umrah bisa datang serta menggunakan sepuasnya. 

Halaman:
1 2
