Ini Penginapan "Haji Koboi" di Makkah, Lokasi dan Harganya Bikin Tidak Terduga

PERNAH mendengar istilah haji koboi? Jangan kira mereka ini berpenampilan ala koboi seperti di film-film.

Penyebutan ini diperuntukan bagi mereka yang berangkat haji tanpa izin (tasreh). Di mana semestinya izin tersebut didapat dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi (MoI).

Jika demikian, para haji koboi ini masuk ke Makkah tanpa adanya izin. Lalu di mana mereka tinggal?

Ternyata para jamaah itu bermukim di rumah-rumah yang terletak di gang sempit area Kota Makkah. Mereka menyewanya sampai rangkaian ibadah selesai.

"Biasanya orang yang melaksanakan haji koboi, mereka akan datang satu bulan sebelumnya dan tinggal di rumah-rumah yang tampak kumuh," ujar vloger Alman Mulyana seperti dikutip dari kanal YouTube-nya.