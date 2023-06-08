Simpel Cantik, Gaya Hijab Putri Ariani Penyanyi Indonesia yang Tampil Memukau di America's Got Talent

Gaya hijab Putri Ariani penyanyi Indonesia yang tampil memukau di America's Got Talent. (Foto: Instagram @arianinismaputri)

GAYA hijab Putri Ariani sangat menarik disimak. Apalagi nama penyanyi berbakat Indonesia ini makin dikenal setelah mencetak prestasi gemilang di ajang America's Got Talent 2023.

Putri Ariani merupakan penyandang tunanetra yang memiliki bakat luar biasa. Selain menyanyi, dia juga dapat memainkan berbagai alat musik. Sejumlah prestasi pun ia raih.

Saat tampil memukau di America's Got Talent 2023, Putri membawakan lagu karyanya sendiri dan lagu dari Elton John berjudul "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Ia pun mendapat apresiasi luar biasa dari para juri. Bahkan, juri Simon Cowel mengaku sangat terpukau dengan suara merdu Putri Ariani sampai menekan tombol Golden Buzzer.