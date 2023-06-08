Kisah Pemuda Tampan Dapat Hidayah Islam Setelah Tahu Almarhum Ayahnya Muslim

Kisah pemuda tampan bernama Tegar dapat hidayah Islam setelah tahu almarhum ayahnya Muslim. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

SEORANG pemuda tampan bernama Tegar membagikan kisahnya menjadi mualaf. Keputusan memeluk Islam dipilih ketika usianya terbilang masih sangat muda.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaji Cerdas, Tegar menceritakan bahwa ketika non-Muslim dirinya cukup taat. Dia pun kerap pergi ke rumah ibadah setiap pekannya.

Tegar mengatakan bahwa ternyata ia terlahir dari orangtua yang berbeda keyakinan. Ibunya non-Muslim, sementara almarhum ayahnya beragama Islam. Hal tersebut lantas membuatnya terkejut, karena selama ini Tegar baru mengetahuinya.

"Kenapa ayah Muslim dan ibu non-Muslim? Itu saya tanyakan," kata Tegar.