HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Pemuda Tampan Dapat Hidayah Islam Setelah Tahu Almarhum Ayahnya Muslim

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:08 WIB
Kisah Pemuda Tampan Dapat Hidayah Islam Setelah Tahu Almarhum Ayahnya Muslim
Kisah pemuda tampan bernama Tegar dapat hidayah Islam setelah tahu almarhum ayahnya Muslim. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)
A
A
A

SEORANG pemuda tampan bernama Tegar membagikan kisahnya menjadi mualaf. Keputusan memeluk Islam dipilih ketika usianya terbilang masih sangat muda.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaji Cerdas, Tegar menceritakan bahwa ketika non-Muslim dirinya cukup taat. Dia pun kerap pergi ke rumah ibadah setiap pekannya.

Pemuda tampan bernama Tegar dapat hidayah Islam setelah tahu almarhum ayahnya Muslim. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

Tegar mengatakan bahwa ternyata ia terlahir dari orangtua yang berbeda keyakinan. Ibunya non-Muslim, sementara almarhum ayahnya beragama Islam. Hal tersebut lantas membuatnya terkejut, karena selama ini Tegar baru mengetahuinya.

"Kenapa ayah Muslim dan ibu non-Muslim? Itu saya tanyakan," kata Tegar. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
