Alasan Mengapa Ibadah Haji Hanya Diwajibkan bagi yang Mampu?

Ilustrasi alasan ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. (Foto: Reuters)

ALASAN mengapa ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu? Diketahui bahwa syarat wajib haji adalah istito'ah atau punya kemampuan. Maksudnya mampu dari sisi harta dan fisik juga.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa wajibnya menunaikan ibadah haji bagi kaum Muslimin yang mampu ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

وَعَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: { قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, مَا اَلسَّبِيلُ? قَالَ: ” اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ” } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ .

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, "Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu?' Beliau bersabda, 'Bekal dan kendaran'."

(HR Ad-Daruquthni, 2:216; Al-Hakim, 1:442. Hadits ini dinyatakan sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya. Imam Adz-Dzahabi mendiamkannya. Namun, Imam Ad-Daruquthni menyatakan hadits ini memiliki 'illah atau cacat, dianggap hadits ini mursal dari Al Hasan)

وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar. Dalam sanadnya ada kelemahan. (HR Tirmidzi nomor 813, Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. Syekh Abdullah Al Fauzan menyatakan tidak ada hadits sahih dalam hal ini)