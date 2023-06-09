Kisah Abu Nawas Kelabui Balik Seorang Pembohong, Caranya Unik Banget

ABU Nawas dikisahkan mengelabui seorang pembohong pakai cara unik banget. Diawali saat dia kaget usai suasana santainya buyar saat sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah.

Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggir Kota Baghdad. Mereka berangkat dengan menaiki keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan.

Di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. "Setahu saya, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ucap salah seorang teman Abu Nawas bernama Solhan seperti dikutip dari laman nu.or.id.

"Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman sahabat Abu Nawas lainnya.

"Itu dia, saya enggak tahu," jawab Solhan.

"Wah, bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita enggak kembali ke rumah," ujar Abdurrahman.

"Tunggu, saya punya dua sahabat di dekat daerah ini," ungkap Zain sahabat Abu Nawas lainnya.