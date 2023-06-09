Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mualaf, Hanita Kakak Sulung Ari Lasso Langsung Mantap Kenakan Hijab

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:09 WIB
Mualaf, Hanita Kakak Sulung Ari Lasso Langsung Mantap Kenakan Hijab
Ari Lasso dan kakak sulungnya Hanita Lasso yang mantap jadi mualaf. (Foto: Instagram @hanitalasso29)
INILAH cerita Hanita Lasso kakak sulung penyanyi terkenal Ari Lasso yang menjadi mualaf. Setelah resmi memeluk Islam, ia pun mantap menutup auratnya dengan mengenakan hijab.

Dilansir kanal YouTube Hidayatullah, Hanita Lasso dilahirkan dari keluarga non-Muslim. Berbeda dari adiknya Ari Lasso, ia tidak terjun ke dunia hiburan.

Hanita Lasso dan sang adik Ari Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)

Diketahui bahwa Ari Lasso adalah salah satu artis tenar di Indonesia. Namanya mulai dikenal saat menjadi vokalis band Dewa 19, namun akhirnya memilih solo karier.

Sebelum menikah, Hanita Lasso yang kini tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut mendapat hidayah dan menjadi mualaf. 

Halaman:
1 2 3
