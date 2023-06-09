Mualaf, Hanita Kakak Sulung Ari Lasso Langsung Mantap Kenakan Hijab

INILAH cerita Hanita Lasso kakak sulung penyanyi terkenal Ari Lasso yang menjadi mualaf. Setelah resmi memeluk Islam, ia pun mantap menutup auratnya dengan mengenakan hijab.

Dilansir kanal YouTube Hidayatullah, Hanita Lasso dilahirkan dari keluarga non-Muslim. Berbeda dari adiknya Ari Lasso, ia tidak terjun ke dunia hiburan.

Diketahui bahwa Ari Lasso adalah salah satu artis tenar di Indonesia. Namanya mulai dikenal saat menjadi vokalis band Dewa 19, namun akhirnya memilih solo karier.

Sebelum menikah, Hanita Lasso yang kini tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut mendapat hidayah dan menjadi mualaf.