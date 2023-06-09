Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ngaji, Ini Surat Alquran yang Dibaca Putri Ariani sang Penakluk Simon Cowell di America's Got Talent

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:09 WIB
Viral Ngaji, Ini Surat Alquran yang Dibaca Putri Ariani sang Penakluk Simon Cowell di America's Got Talent
Viral Putri Ariani mengaji ayat-ayat suci Alquran. (Foto: Instagram @arianinismaputri)
A
A
A

VIRAL video Putri Ariani mengaji ayat-ayat suci Alquran. Namanya mendadak jadi pusat perhatian publik dunia setelah menaklukkan hati juri Simon Cowell di ajang America's Got Talent 2023.

Putri Ariani mendapat Golden Buzzer dari juri Simon Cowell. Selain jago menyanyi, Putri ternyata sangat pandai membaca ayat-ayat suci Alquran.

Viral Putri Ariani mengaji. (Foto: Twitter @syahrasaddin62)

Hal tersebut terlihat dalam sebuah video viral yang beredar di linimasa media sosial. Tampak Putri membaca ayat Alquran dari kitab braille. Tangannya meraba setiap huruf yang ada di kitab Alquran khusus penyandang tunanetra tersebut.

Putri pun membacakan Surat Al Qadr yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini berisi tentang kemuliaan di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan.

Lantunan ayat-ayat suci Alquran yang dibacakan Putri Ariani terdengar sangat merdu. Ia pun lancar membaca surat tersebut dari awal hingga akhir. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement