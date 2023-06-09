Viral Ngaji, Ini Surat Alquran yang Dibaca Putri Ariani sang Penakluk Simon Cowell di America's Got Talent

VIRAL video Putri Ariani mengaji ayat-ayat suci Alquran. Namanya mendadak jadi pusat perhatian publik dunia setelah menaklukkan hati juri Simon Cowell di ajang America's Got Talent 2023.

Putri Ariani mendapat Golden Buzzer dari juri Simon Cowell. Selain jago menyanyi, Putri ternyata sangat pandai membaca ayat-ayat suci Alquran.

Hal tersebut terlihat dalam sebuah video viral yang beredar di linimasa media sosial. Tampak Putri membaca ayat Alquran dari kitab braille. Tangannya meraba setiap huruf yang ada di kitab Alquran khusus penyandang tunanetra tersebut.

Putri pun membacakan Surat Al Qadr yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini berisi tentang kemuliaan di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan.

Lantunan ayat-ayat suci Alquran yang dibacakan Putri Ariani terdengar sangat merdu. Ia pun lancar membaca surat tersebut dari awal hingga akhir.