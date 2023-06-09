Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Ulama Pakistan Deen Mohammad Shaikh Membimbing 108.000 Orang Ucap Syahadat

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:09 WIB
Kisah Ulama Pakistan Deen Mohammad Shaikh Membimbing 108.000 Orang Ucap Syahadat
Ulama Pakistan Deen Mohammad Shaikh membimbing 108.000 orang mengucap dua kalimat syahadat. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
INILAH kisah ulama Pakistan bernama Deen Mohammad Shaikh. Ia merupakan pendakwah yang dulunya beragama Hindu. Kini dia telah menetap di Pakistan dan membimbing 108.000 orang mengucap dua kalimat syahadat.

Hidayah Islam bermula ia rasakan saat masih remaja. Deen Mohammad Shaikh tertarik belajar kitab suci Alquran dan puasa Ramadhan. Ia pun melakukannya secara diam-diam.

Ulama Pakistan Deen Mohammad Shaikh membimbing 108.000 orang mengucap dua kalimat syahadat. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

"Saya membaca Alquran dan menyadari bahwa 360 tahun tidak berguna bagi saya," ujar Deen Muhammad Syaikh seperti dikutip dari laman Theexpresstribune.

Sebab apabila dia melakukan secara terang-terangan, maka akan ada risiko disalahkan jika seorang Muslim memergokinya dengan kitab suci Alquran. Terutama oleh sang ibu. 

