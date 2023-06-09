Kisah Ulama Pakistan Deen Mohammad Shaikh Membimbing 108.000 Orang Ucap Syahadat

INILAH kisah ulama Pakistan bernama Deen Mohammad Shaikh. Ia merupakan pendakwah yang dulunya beragama Hindu. Kini dia telah menetap di Pakistan dan membimbing 108.000 orang mengucap dua kalimat syahadat.

Hidayah Islam bermula ia rasakan saat masih remaja. Deen Mohammad Shaikh tertarik belajar kitab suci Alquran dan puasa Ramadhan. Ia pun melakukannya secara diam-diam.

"Saya membaca Alquran dan menyadari bahwa 360 tahun tidak berguna bagi saya," ujar Deen Muhammad Syaikh seperti dikutip dari laman Theexpresstribune.

Sebab apabila dia melakukan secara terang-terangan, maka akan ada risiko disalahkan jika seorang Muslim memergokinya dengan kitab suci Alquran. Terutama oleh sang ibu.