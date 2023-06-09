Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Surat Al Kahfi Bacaan Arab, Latin, Artinya, Lengkap 110 Ayat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:44 WIB
Surat Al Kahfi Bacaan Arab, Latin, Artinya, Lengkap 110 Ayat
Ilustrasi hari Jumat Berkah sunnah membaca Surat Al Kahfi. (Foto: Freepik)
A
A
A

HARI Jumat sunnah membaca Surat Al Kahfi. Berikut Surat Al Kahfi bacaan Arab, latin, artinya, lengkap 110 ayat.

Surat Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua. Al Kahfi termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah.

Keutamaan membaca Surat Al Kahfi luar biasa besar. Setiap Muslim yang membacanya pada malam Jumat hingga hari Jumat sore keesokannya bakal mendapat cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengatakan dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami' 6471) 

Info grafis sunah-sunah hari Jumat. (Foto: Okezone)

Selanjutnya dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami’ 6470)

Kemudian dijelaskan juga bahwa saking kuatnya pengaruh cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Surah Al Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal.

Berdasarkan riwayat dari Abu Darda’ Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surah Al Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062279/diamalkan-setiap-hari-jumat-inilah-surat-al-kahfi-bacaan-lengkap-latin-dan-arab-UBF80mQAll.jpg
Diamalkan Setiap Hari Jumat, Inilah Surat Al Kahfi Bacaan Lengkap Latin dan Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062056/bacaan-lengkap-surat-al-kahfi-tulisan-latin-arab-dan-artinya-diamalkan-rutin-malam-jumat-JytpfuoP6p.jpg
Bacaan Lengkap Surat Al Kahfi Tulisan Latin Arab dan Artinya, Diamalkan Rutin Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/330/3058939/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-lengkap-untuk-dibaca-setiap-malam-jumat-DnG1Fddwhz.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Lengkap untuk Dibaca Setiap Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/621/3056218/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-7EgWsBvuKC.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/618/3055851/surat-al-kahfi-bacaan-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-lengkap-110-ayat-yQ7znp3unK.jpg
Surat Al Kahfi Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia Lengkap 110 Ayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/616/3053091/bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-ayat-1-110-sunnah-diamalkan-setiap-jumat-FmWDGTu56p.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Ayat 1-110, Sunnah Diamalkan Setiap Jumat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement