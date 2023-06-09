Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Niat dan Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat Lengkap dengan Doanya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:04 WIB
Niat dan Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat Lengkap dengan Doanya
Ilustrasi niat dan tata cara sholat dhuha 4 rakaat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

NIAT dan tata cara sholat dhuha 4 rakaat. Sangat penting dipahami agar lebih tepat menjalankan sholat sunnah di waktu pagi hari ini.

Diketahui bahwa sholat dhuha dikerjakan dimulai ketika matahari setinggi tombak sampai sebelum zawal atau saat matahari tegak lurus.

Dikutip dari Muslim.or.id, ulama empat mazhab sepakat bahwa sholat dhuha hukumnya sunnah. Di antara dalilnya adalah hadits Abu Dzar Radhiallahu'anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

Info grafis sunah-sunah hari Jumat. (Foto: Okezone)

"Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat dhuha sebanyak dua rakaat." (HR Muslim nomor 720)

Adapun tata cara melaksanakan sholat dhuha 4 rakaat sama sebagaimana sholat lainnya. Dikerjakan 2 rakaat dan 2 rakaat dengan salam setiap rakaat kedua.

Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar Radhiallahu'anhuma, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى

"Sholat (sunnah) di malam dan siang hari, 2 rakaat-2 rakaat." (HR Abu Dawud nomor 1295, An-Nasa'i: 1665, disahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abi Dawud) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/330/3135570/sholat_dhuha-P7HW_large.jpg
Sholat Dhuha Apakah Harus Membaca Ad-Dhuha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/618/3121682/doa-7EP5_large.jpg
Tiga Doa Setelah Sholat Dhuha yang Dianjurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/618/3121668/sholat-oTUD_large.jpg
Surat yang Dibaca saat Sholat Dhuha 2 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/618/3115315/sholat-sGJ3_large.jpg
Doa Sholat Dhuha Arab, Terjemahan, dan Artinya Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/618/3034896/ini-bacaan-dzikir-setelah-sholat-dhuha-yang-diajarkan-nabi-muhammad-eMbM0RZu2I.jpg
Ini Bacaan Dzikir Setelah Sholat Dhuha yang Diajarkan Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/614/3007509/ini-hukumnya-mengerjakan-sholat-dhuha-secara-berjamaah-byvfQsr8uv.jpg
Ini Hukumnya Mengerjakan Sholat Dhuha secara Berjamaah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement