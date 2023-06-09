Niat dan Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat Lengkap dengan Doanya

NIAT dan tata cara sholat dhuha 4 rakaat. Sangat penting dipahami agar lebih tepat menjalankan sholat sunnah di waktu pagi hari ini.

Diketahui bahwa sholat dhuha dikerjakan dimulai ketika matahari setinggi tombak sampai sebelum zawal atau saat matahari tegak lurus.

Dikutip dari Muslim.or.id, ulama empat mazhab sepakat bahwa sholat dhuha hukumnya sunnah. Di antara dalilnya adalah hadits Abu Dzar Radhiallahu'anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat dhuha sebanyak dua rakaat." (HR Muslim nomor 720)

Adapun tata cara melaksanakan sholat dhuha 4 rakaat sama sebagaimana sholat lainnya. Dikerjakan 2 rakaat dan 2 rakaat dengan salam setiap rakaat kedua.

Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar Radhiallahu'anhuma, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى

"Sholat (sunnah) di malam dan siang hari, 2 rakaat-2 rakaat." (HR Abu Dawud nomor 1295, An-Nasa'i: 1665, disahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abi Dawud)