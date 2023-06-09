Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Bacaan Sholat Istisqa Beserta Tata Caranya Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:09 WIB
Ilustrasi bacaan sholat istisqa beserta tata caranya lengkap. (Foto: Antara)
BACAAN sholat istisqa beserta tata caranya lengkap. Sholat istisqa adalah ibadah sunnah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Jadi, sholat istisqa banyak dilakukan ketika terjadi musim kemarau panjang.

Dilansir Muslim.or.id, berdasarkan pendapat Ibnu Abbas Radhiallahu anhu, sholat istisqa dilakukan sama dengan sholat id, yaitu 2 rakaat dengan tempat yang sama dan jumlah takbir yang sama pula dengan sholat id.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Ada pula perbedaannya dengan sholat id. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, perbedaannya terdapat pada hukumnya. Hukum sholat id fardhu kifayah, sedangkan sholat istisqa sunnah.

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء ، والتضرع ، والتكبير ، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد

"Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu, dan kerendahan hati hingga tiba di tempat sholat. Lalu Beliau berkhotbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan Beliau tidak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir dan melaksanakan sholat dua rakaat sebagaimana Beliau melakukan Shalat Id." (HR Tirmidzi Nomor 558, ia berkata: "Hadis hasan shahih")

Adapun tata cara sholat istisqa adalah sebagai berikut:

1. Rakaat pertama melakukan takbir sebanyak tujuh kali

2. Selanjutnya sebagaimana sholat id dengan rukuk dan sujud dua kali

3. Rakaat kedua takbir lima kali

4. Kemudian sama seperti rakaat pertama dan diakhiri salam, seperti halnya sholat id

5. Setelah sholat istisqa bisa dilanjutkan dengan khotbah

6. Kemudian bisa ditutup dengan doa istisqa 

Telusuri berita muslim lainnya
