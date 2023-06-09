Doa Setelah Sholat Zuhur Lengkap Arti dan Keutamaannya

DOA setelah Sholat Zuhur. Sangat penting diketahui dan diamalkan setiap Muslim. Doa dan dzikir ini bisa dibaca setelah sholat fardhu lima waktu, tidak hanya Sholat Zuhur.

Doa setelah sholat fardhu hendaknya rutin dilakukan. Amalan salih ini akan menguatkan umat Islam dalam beribadah, hati menjadi tenang, hingga mudah meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut ini doa dan dzikir setelah Sholat Zuhur lengkap, sebagaimana dihimpun dari Rumaysho.com:

Doa 1

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (3x)

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ

Astagh-firullah (3 kali)

Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikrom.

Artinya: "Aku minta ampun kepada Allah." (3 kali)

"Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."

Keutamaannya: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika selesai dari sholat beliau beristighfar sebanyak tiga kali dan membaca dzikir tersebut. Al Auza’i menyatakan bacaan istighfar adalah astaghfirullah, astaghfirullah. (HR Muslim nomor 591)