Terungkap! Ini Hewan Kurban Terbaik Pilihan Nabi Muhammad

TERUNGKAP! Ini hewan kurban terbaik pilihan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau ternyata tidak memilih unta sebagai hewan kurban terbaiknya. Rasulullah lebih memilih berkurban dengan kambing atau domba.

"Karena Nabi Shallallahu alaihi wassallam berkurban dengan kambing dan domba," ungkap Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA dalam tayangan di kanal YouTube-nya.

Ia mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memilih berkurban dengan domba hingga mencapai puluhan ekor tiap hari raya Idul Adha. Padahal, kondisi ekonomi Rasulullah sangat mampu untuk menyembelih unta. Beliau memiliki unta-unta terbaik sebagai tunggangan dirinya dan istrinya saat itu.

"Nabi Shallallahu alaihi wassallam saat itu menyembelih domba. Beliau menyembelih 65 ekor untuk Beliau sendiri," jelas Ustadz Khalid Basalamah.