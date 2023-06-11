Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Terungkap! Ini Hewan Kurban Terbaik Pilihan Nabi Muhammad

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:59 WIB
Terungkap! Ini Hewan Kurban Terbaik Pilihan Nabi Muhammad
Ilustrasi hewan kurban terbaik pilihan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
TERUNGKAP! Ini hewan kurban terbaik pilihan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau ternyata tidak memilih unta sebagai hewan kurban terbaiknya. Rasulullah lebih memilih berkurban dengan kambing atau domba.

"Karena Nabi Shallallahu alaihi wassallam berkurban dengan kambing dan domba," ungkap Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA dalam tayangan di kanal YouTube-nya.

Info grafis tips dan trik memilih hewan kurban. (Foto: Okezone)

Ia mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memilih berkurban dengan domba hingga mencapai puluhan ekor tiap hari raya Idul Adha. Padahal, kondisi ekonomi Rasulullah sangat mampu untuk menyembelih unta. Beliau memiliki unta-unta terbaik sebagai tunggangan dirinya dan istrinya saat itu.

"Nabi Shallallahu alaihi wassallam saat itu menyembelih domba. Beliau menyembelih 65 ekor untuk Beliau sendiri," jelas Ustadz Khalid Basalamah. 

Halaman:
1 2 3
