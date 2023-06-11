Viral Restoran Gratiskan Makanan untuk Orang Tua, Janda, hingga Marbot Masjid

Viral restoran di Arab Saudi menggratiskan makanan untuk orang tua hingga marbot masjid. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

BEREDAR kabar viral sebuah restoran di Jeddah, Arab Saudi, bernama Sammar Restaurant menggratiskan makanan untuk orang tua usia 70 tahun ke atas, para janda, imam sholat, muadzin, hingga marbot mesjid. Informasi ini sebagaimana terpampang jelas di spanduk restoran tersebut.

Restoran yang didominasi warna hitam, abu-abu, dan putih ini menyajikan makanan Timur Tengah. Dengan pemandangan langsung ke tepi jalan perkotaan, lokasinya pun sangat strategis.

Sebenarnya restoran ini sangatlah sederhana, tempatnya berdekatan dengan ruko-ruko lain di sampingnya.

Menunya pun beragam dari daging-dagingan, sayuran, hingga minuman. Mulai makanan ringan hingga berat tersedia, bahkan hidangan pembuka dan penutup lengkap di restoran ini.