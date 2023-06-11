Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Restoran Gratiskan Makanan untuk Orang Tua, Janda, hingga Marbot Masjid

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:11 WIB
Viral Restoran Gratiskan Makanan untuk Orang Tua, Janda, hingga Marbot Masjid
Viral restoran di Arab Saudi menggratiskan makanan untuk orang tua hingga marbot masjid. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

BEREDAR kabar viral sebuah restoran di Jeddah, Arab Saudi, bernama Sammar Restaurant menggratiskan makanan untuk orang tua usia 70 tahun ke atas, para janda, imam sholat, muadzin, hingga marbot mesjid. Informasi ini sebagaimana terpampang jelas di spanduk restoran tersebut.

Restoran yang didominasi warna hitam, abu-abu, dan putih ini menyajikan makanan Timur Tengah. Dengan pemandangan langsung ke tepi jalan perkotaan, lokasinya pun sangat strategis.

Viral restoran di Arab Saudi menggratiskan makanan untuk orang tua hingga marbot masjid. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Sebenarnya restoran ini sangatlah sederhana, tempatnya berdekatan dengan ruko-ruko lain di sampingnya.

Menunya pun beragam dari daging-dagingan, sayuran, hingga minuman. Mulai makanan ringan hingga berat tersedia, bahkan hidangan pembuka dan penutup lengkap di restoran ini. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement