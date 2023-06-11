Cerita Santri Abu Nawas Menang Sayembara Berkat Satu Butir Kurma

ABU Nawas di sela-sela kesibukannya selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap sore sehabis Sholat Ashar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias.

Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam, namun pintar. Sampai satu ketika ada seseorang santri bertanya: Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?

Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya. Hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara.

"Sayembara apa tuan guru," ujar salah seorang santrinya, seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Senin (12/6/2023).

"Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan aku beri sorban," ujar Abu Nawas.

Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orangtuanya.

Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai tiga kurma di rumahnya. Saat di jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya.

"Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu.