HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Indahnya Sumur Adzaq, Mata Air Pertama yang Diminum Rasulullah saat Tiba di Madinah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:11 WIB
Indahnya Sumur Adzaq, Mata Air Pertama yang Diminum Rasulullah saat Tiba di Madinah
Sumur Adzaq di Madinah. (Foto: Instagram @viralsekali)
A
A
A

KOTA Madinah menyimpan beragam sejarah akan perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Hingga akhirnya beliau menetap dan meninggal di sana.

Saat tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan dari Kota Makkah, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam disambut dengan gembira oleh masyarakat Anshar dari Suku Aus, Khazraj.

Sumur Adzaq di Madinah. (Foto: Instagram @viralsekali)

Penyambutan itu berada di area halaman rumah Bani Amr ibn Auf yang berisi pohon-pohon kurma. Namun yang menarik di halamannya terdapat Sumur Adzaq.

Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tidak langsung masuk ke tempat peristirahatan. Beliau memutari kebun kurma dan rehat sejenak di sana. 

