Kekinian dan Syari, Intip Gaya Hijab Cantik Larissa Chou

GAYA hijab cantik Larissa Chou sangat menarik disimak. Ia diketahui sebagai sosok yang tangguh hingga mampu menginspirasi banyak wanita lewat perjalanan hijrahnya.

Larissa Chou yang merupakan keturunan Tionghoa ini lahir di Cirebon pada 23 April 1996. Ia merupakan seorang mualaf.

Sebelum memeluk Islam, Larissa Chou sempat mempelajari beberapa agama. Keputusan final pun dibuatnya, setelah setahun berdiskusi tentang ajaran agama Islam.

Dirinya resmi menjadi mualaf pada Juni 2015, dibantu putra sulung Ustadz Arifin Ilham yaitu Muhammad Alvin Faiz.