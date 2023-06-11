Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Kekinian dan Syari, Intip Gaya Hijab Cantik Larissa Chou

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |12:11 WIB
Kekinian dan Syari, Intip Gaya Hijab Cantik Larissa Chou
Gaya hijab kekinian dan syari Larissa Chou. (Foto: Instagram @larissachou)
A
A
A

GAYA hijab cantik Larissa Chou sangat menarik disimak. Ia diketahui sebagai sosok yang tangguh hingga mampu menginspirasi banyak wanita lewat perjalanan hijrahnya.

Larissa Chou yang merupakan keturunan Tionghoa ini lahir di Cirebon pada 23 April 1996. Ia merupakan seorang mualaf.

Gaya hijab kekinian dan syari Larissa Chou. (Foto: Instagram @larissachou)

Sebelum memeluk Islam, Larissa Chou sempat mempelajari beberapa agama. Keputusan final pun dibuatnya, setelah setahun berdiskusi tentang ajaran agama Islam.

Dirinya resmi menjadi mualaf pada Juni 2015, dibantu putra sulung Ustadz Arifin Ilham yaitu Muhammad Alvin Faiz. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
