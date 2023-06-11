3 Bacaan Doa Melepas Orang Pergi Haji, Insya Allah Selamat hingga Pulang ke Tanah Air

BACAAN doa melepas orang pergi haji. Pergi haji sama dengan bentuk safar atau perjalanan jauh lainnya. Sehingga, amalan yang lebih tepat dalam kondisi ini adalah cukup membaca seperti halnya doa saat safar.

Berikut bacaan doa melepas orang pergi haji, sebagaimana dihimpun dari Rumaysho.com:

1. Doa orang yang hendak pergi haji kepada orang yang ditinggalkan

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Astawdi'ukallaha alladzi laa tadhi'u wa daa-i'uhu.

"Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya."

Dalilnya:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ »

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi meninggalkanku dan beliau mengucapkan, "Astawdi’ukallaha alladzi laa tadhi’u wa daa-i'uhu (Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya)." (HR Ibnu Majah nomor 2825 dan Ahmad 2: 358. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan hadits ini shahih)