3 Bacaan Doa untuk Suami yang Sedang Bekerja Jauh

Ilustrasi bacaan doa untuk suami yang sedang bekerja jauh. (Foto: Shutterstock)

BACAAN doa untuk suami yang sedang bekerja jauh. Sangat penting diketahui istri agar Insya Allah membuat sang kepala keluarga selamat dalam mencari nafkah dan meraih rezeki halal yang melimpah.

Diketahui bahwa salah satu kewajiban suami adalah bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Hal ini juga sebagai bagian dari ikhtiar menjemput rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berusaha.

Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadits Indonesia Ustadz Fauzan Amin mengatakan baiknya sebelum suami berangkat bekerja, maka hal terpenting adalah luruskan dulu niatnya.

"Sebelum kerja luruskan niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rezeki yang halal dan baik," katanya saat dikonfirmasi Okezone beberapa waktu lalu.