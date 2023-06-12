Bolehkah Jemaah Haji Selfie di Depan Kabah? Simak Peraturan dan Sanksinya

BOLEHKAH jemaah haji selfie di depan Kabah? Simak peraturan dan sanksinya berikut ini. Haji menjadi salah satu ibadah umat Islam yang memiliki waktu tunggu paling lama.

Dikarenakan lamanya menunggu giliran untuk pergi haji, tidak sedikit jamaah yang sibuk mengabadikan momen saat beribadah di Tanah Suci. Salah satu tempat yang paling sering diabadikan oleh para jemaah adalah di depan Kabah.

Namun, sebenarnya bolehkah jemaah haji selfie di depan Kabah? Simak peraturan dan sanksinya, seperti dilansir laman Kemenag berikut ini.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melalui pers rilis mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tidak berlebihan dalam mengambil dokumentasi pribadi dalam bentuk selfie (swafoto) di depan Kabah.