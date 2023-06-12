Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Jemaah Haji Selfie di Depan Kabah? Simak Peraturan dan Sanksinya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:12 WIB
Bolehkah Jemaah Haji Selfie di Depan Kabah? Simak Peraturan dan Sanksinya
Ilustrasi hukum jemaah haji selfie di depan Kabah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOLEHKAH jemaah haji selfie di depan Kabah? Simak peraturan dan sanksinya berikut ini. Haji menjadi salah satu ibadah umat Islam yang memiliki waktu tunggu paling lama.

Dikarenakan lamanya menunggu giliran untuk pergi haji, tidak sedikit jamaah yang sibuk mengabadikan momen saat beribadah di Tanah Suci. Salah satu tempat yang paling sering diabadikan oleh para jemaah adalah di depan Kabah.

Ilustrasi hukum jamaah haji selfie di depan Kakbah. (Foto: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi)

Namun, sebenarnya bolehkah jemaah haji selfie di depan Kabah? Simak peraturan dan sanksinya, seperti dilansir laman Kemenag berikut ini.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melalui pers rilis mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tidak berlebihan dalam mengambil dokumentasi pribadi dalam bentuk selfie (swafoto) di depan Kabah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement