Kocak Banget! Abu Nawas Kejar Maling yang Lari ke Barat, tapi Malah Cegatnya di Timur

INILAH cerita kocak Abu Nawas mengejar maling yang lari ke arab barat. Tapi, sosok lucu dan cerdas itu malah mencegatnya dari sebelah timur. Kok aneh banget!

Kisahnya bermula ketika ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang menjadi tempat Abu Nawas tinggal. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi.

BACA JUGA: Cerita Santri Abu Nawas Menang Sayembara Berkat Satu Butir Kurma

Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut.

Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun geografi, dan lebih memilih memercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut.