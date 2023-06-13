Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kapan Mengangkat Jari Telunjuk saat Tasyahud Akhir?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:13 WIB
Kapan Mengangkat Jari Telunjuk saat Tasyahud Akhir?
Ilustrasi mengangkat jari telunjuk saat tasyahud akhir sholat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KAPAN mengangkat jari telunjuk saat tasyahud akhir? Sangat penting diketahui kaum Muslimin, sebab ini dilakukan setiap sholat, baik wajib maupun sunnah.

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Abu Yahya Badrusalam Lc menerangkankan bahwa pendapat yang kuat Insya Allah, mengangkat jari telunjuk saat tasyahud akhir sholat dimulai dari awal tasyahud.

Ilustrasi mengangkat jari telunjuk saat tasyahud akhir. (Foto: Shutterstock)

Ia mengatakan, hal tersebut berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiallahu’anhuma:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila duduk bertasyahud, beliau letakkan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri, dan meletakkan tangan kanannya di atas lututnya yang kanan dan membentuk lima puluh tiga dan berisyarat dengan telunjuknya." (HR Muslim)

"Dalam hadits ini disebutkan bahwa beliau berisyarat apabila duduk tasyahud awal dan akhir dalam sholat," ungkap Ustadz Badrusalam. 

Halaman:
1 2 3
