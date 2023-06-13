Perbedaan Bacaan Tahiyat Awal dan Akhir saat Sholat

PERBEDAAN bacaan tahiyat awal dan akhir saat sholat. Tahiyat awal dan akhir adalah bagian dari rukun sholat. Maka itu, hendaknya bacaan doa keduanya sudah sangat baik dihafalkan.

Bacaan doa dalam gerakan tahiyat awal dan akhir tidak hanya diucapkan dalam sholat fardhu, melainkan juga sholat sunnah. Tahiyat atau tasyahud dalam sholat dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat kedua.

Gerakannya adalah duduk dan membaca doa tasyahud atau tahiyat. Perlu diketahui, tahiyat terdiri dari dua macam yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir.

Berikut bacaan tahiyat awal dan akhir saat sholat, sebagaimana dihimpun dari buku "Risalah Tuntunan Sholat Lengkap" karya Mohammad Rifa'i:

Bacaan Tahiyat Awal

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ِللهِ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهدُ اَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Arab-latin: Attahiyyaatul mubaarakaatush shalawatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihiina. Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad.

Artinya: "Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu kepunyaan Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba Allah yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah! Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad."