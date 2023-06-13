Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Puasa Arafah Idul Adha 2023, Berikut Besaran Pahalanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:09 WIB
Jadwal Puasa Arafah Idul Adha 2023, Berikut Besaran Pahalanya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JADWAL- puasa Arafah Idul Adha 2023 bagi umat Islam yang ingin menjalaninya. Dalam menyambut hari raya besar ini, biasanya melakukan serangkaian ibadah puasa.

Salah satu puasa yang dilakukan sebelum Idul Adha adalah puasa Arafah. Puasa Arafah menjadi salah satu ibadah yang ditunggu-tunggu menjelang Idul Adha.

Lantas, kapan jadwal puasa Arafah Idul Adha 2023 ini selalu ditunggu oleh umat muslim. Setiap tahunnya, puasa Arafah akan dilaksanakan sehari sebelum Idul Adha dimulai atau setiap tanggal 9 Dzulhijjah.

Jika merujuk pada penetapan pemerintah, Idul Adha akan dilaksanakan pada 29 Juni 2023 yang artinnya puasa Arafah jatuh pada 28 Juni 2023. Sedangkan jika merujuk pada penetapan Muhammadiyah, Idul Adha jatuh pada 28 Juni 2023 dan puasa Arafah akan dilaksanakan pada 27 Juni 2023.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
