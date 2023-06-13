Kapan Puasa Tarwiyah 2023? Cek Tanggalnya di Sini!

KAPAN puasa Tarwiyah 2023? Cek anggalnya di sini!. Dzulhijjah adalah bulan ketika umat Islam akan memperbanyak amal saleh.

Salah satu amalan pada bulan ini adalah dengan melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah. Puasa Tarwiyah sendiri merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan sebelum puasa Arafah menjelang Idul Adha.

Sebelum membahas mengenai waktu pelaksanaannya, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan amal salih pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada hadist berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tiada ada hari lain yang disukai Allah SWT untuk diisi dengan ibadah sebagaimana (kesukaan-Nya pada) sepuluh hari ini.” (HR At-Tirmidzi).