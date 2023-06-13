Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Salah Bacaan Tahiyat Awal Apakah Sah Sholatnya?

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:14 WIB
Salah Bacaan Tahiyat Awal Apakah Sah Sholatnya?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH bacaan tahiyat awal apakah sah sholatnya? Dalam ibadah shalat terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya sah solatnya.

Tahiyat awal merupakan bagian dari rukun solat yang dilakukan setelah rukuk kedua. Pada posisi ini seorang musik duduk dan membawa bacaan khusus. Penting untuk menjaga keakuratan dalam membaca bacaan tersebut.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim (403), dari Ibnu Abbas RA berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dalam Al-Quran.”

