SERBA SERBI MUSLIM

Abu Nawas Bisa Ambil Mahkota dari Surga, Bikin Raja Bengong

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:14 WIB
Abu Nawas Bisa Ambil Mahkota dari Surga, Bikin Raja Bengong
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Juha Official)
A
A
A

ABU Nawas diceritakan bisa mengambil mahkota dari surga sampai bikin Baginda Raja bengong. Bermula saat Raja menguji Abu Nawas dengan tantangan-tantangan yang mustahil dilakukan.

Tetapi bagi Abu Nawas si sosok cerdas, semua tantangan selalu bisa diselesaikan. Ini makin membuat Raja penasaran untuk terus menguji.

Ilustrasi humor Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)

Kala itu setiba di istana dari blusukan ke kampung-kampung, Raja tiba-tiba menginginkan mahkota dari surga. Ia pun menantang Abu Nawas untuk mengambilnya.

"Tapi ada satu sarat untuk mengambil mahkota yang paduka maksud," ujar Abu Nawas kepada Raja seperti dilansir nu.or.id

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
