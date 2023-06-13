Abu Nawas Bisa Ambil Mahkota dari Surga, Bikin Raja Bengong

ABU Nawas diceritakan bisa mengambil mahkota dari surga sampai bikin Baginda Raja bengong. Bermula saat Raja menguji Abu Nawas dengan tantangan-tantangan yang mustahil dilakukan.

Tetapi bagi Abu Nawas si sosok cerdas, semua tantangan selalu bisa diselesaikan. Ini makin membuat Raja penasaran untuk terus menguji.

Kala itu setiba di istana dari blusukan ke kampung-kampung, Raja tiba-tiba menginginkan mahkota dari surga. Ia pun menantang Abu Nawas untuk mengambilnya.

"Tapi ada satu sarat untuk mengambil mahkota yang paduka maksud," ujar Abu Nawas kepada Raja seperti dilansir nu.or.id.