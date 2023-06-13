Kisah Mahasiswa Indonesia Kuliah di London, Nekat Umrah Backpacker Sendirian!

SEBAGAI seorang mahasiswa perantau yang menuntut ilmu di luar negeri, wajar rasanya jika berusaha menekan bujet biaya hidup sehari-hari, termasuk ketika memiliki keinginan untuk pergi ke suatu tempat.

Kondisi ini pun dialami oleh Inria Astari Zahra, mahasiswi asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan S-2 di Kota London, Inggris.

BACA JUGA: Kisah Inria Astari Zahra Jalani Umrah Backpacker Terungkap di Okezone Live Instagram

Mulanya ia mendengar cerita dari beberapa mahasiswa yang juga menempuh pendidikan di London bahwa sangat memungkinkan berangkat umrah dengan menekan bujet seminim mungkin. Bahkan, bisa lebih murah ketimbang berangkat dari Indonesia.

"Sebenarnya memang dari awal karena lebih murah, maskapai juga lebih banyak. Bujet lebih murah kalau berangkat dari London. Teman-teman dari Indonesia juga udah banyak, jadi possible banget umrah dari London ke Arab," ungkap Inria dalam Okezone Live Instagram, Selasa (13/6/2023).