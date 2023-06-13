Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Amankah Wanita Umrah Backpacker Sendirian? Ini Kata Mahasiswi Indonesia

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:03 WIB
Amankah Wanita Umrah Backpacker Sendirian? Ini Kata Mahasiswi Indonesia
Ilustrasi umrah backpacker. (Foto: Reuters)
A
A
A

ANDA mungkin sering mendengar bahwa di Arab Saudi, seorang wanita seringkali tidak dibolehkan bepergian sendirian. Sebenarnya selain berlandaskan ajaran agama Islam, yakni wanita harus bepergian bersama mahram, aturan mengenai perempuan tidak boleh bepergian sendirian juga didasarkan pada beberapa situasi dan kondisi yang ada di sana.

Salah satunya karena di Kota Makkah dan Arab Saudi secara umum situasinya sangat sepi, bahkan saat masih pagi atau siang hari. Lantas, bagaimana jika ada seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah umrah backpacker sendirian?

Okezone Live Instagram umrah backpacker. (Foto: Okezone)

Inria Astari Zahra, mahasiswi asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan S-2 di Kota London, Inggris, pun berbagai kisah saat dirinya melaksanakan ibadah umrah backpacker seorang diri.

Menurut dia, jika melihat kondisi saat ini yang serbamaju dengan kebanyakan pula orang Arab fasih berbahasa Inggris memudahkan segala bentuk komunikasi sehingga keamanan juga kian meningkat.

"Keamanan untuk wanita memang aku suka mendengar di Arab harus hati-hati banget. Tapi sekarang orang Arab sudah pintar, enak untuk ngomong bahasa Inggris, bahkan ada beberapa yang bisa bahasa Indonesia, disapa pakai bahasa Indoensia. Petugas di sana juga sangat membantu," ungkap Inria dalam Okezone Live Instagram, Selasa (13/6/2023). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/398/3136338/umrah-0uVp_large.jpg
Apakah Umrah Bisa Dibadal seperti Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/330/3107948/umrah-8cTv_large.jpg
Hukum Wanita Umrah Sebelum Habis Masa Iddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/330/3092050/8-keutamaan-umrah-pahala-berlipat-ganda-T7D6fe7NHy.jfif
8 Keutamaan Umrah, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/618/3072781/niat-miqat-umrah-di-masjid-bir-ali-kx0urkLc9k.jpeg
Niat Miqat Umrah di Masjid Bir Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066195/setahun-lebih-dirawat-di-rs-arab-saudi-jamaah-umrah-asal-madura-pulang-ke-tanah-air-fnVNtb2Y0K.jpg
Setahun Lebih Dirawat di RS Arab Saudi, Jamaah Umrah asal Madura Pulang ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/614/3062492/cerita-fajar-sadboy-dijodohkan-dengan-wanita-di-jabal-rahmah-saat-umrah-zP8HXiexMK.jpg
Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement