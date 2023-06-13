Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

5 Doa agar Cantik Lahir dan Batin, Penting Diamalkan Setiap Muslimah

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:13 WIB
5 Doa agar Cantik Lahir dan Batin, Penting Diamalkan Setiap Muslimah
Ilustrasi membaca doa agar cantik lahir dan batin. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI 5 doa agar cantik lahir dan batin. Bagi para wanita, terlihat cantik dan glowing rasanya menjadi sebuah kelebihan.

Selain menggunakan riasan, rupanya ada doa-doa yang bisa membantu kaum hawa tampil cantik. Tentunya pancaran kecantikan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut 5 doa agar cantik lahir dan batin, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

1. Doa menjaga kecantikan

Salah satu doa untuk mendapatkan penampilan wajah yang cantik atau tampan adalah dengan membaca doa Nabi Yusuf. Sebagaimana yang diketahui jika Nabi Yusuf memiliki wajah yang rupawan.

Berikut doa yang bisa dipanjatkan:

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ

Idz qoola yuusufu liabihi yaa abati, inni roaitu ahada asyro kaukaban wasyamsu walqomaro roaituhum lii waajidiin.

"(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku'." (QS Yusuf: 4) 

Halaman:
1 2 3
