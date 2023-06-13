5 Doa agar Cantik Lahir dan Batin, Penting Diamalkan Setiap Muslimah

KETAHUI 5 doa agar cantik lahir dan batin. Bagi para wanita, terlihat cantik dan glowing rasanya menjadi sebuah kelebihan.

Selain menggunakan riasan, rupanya ada doa-doa yang bisa membantu kaum hawa tampil cantik. Tentunya pancaran kecantikan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut 5 doa agar cantik lahir dan batin, sebagaimana telah Okezone himpun:

BACA JUGA: Doa Sebelum Membaca Yasin Lengkap Keutamaannya yang Luar Biasa Besar

1. Doa menjaga kecantikan

Salah satu doa untuk mendapatkan penampilan wajah yang cantik atau tampan adalah dengan membaca doa Nabi Yusuf. Sebagaimana yang diketahui jika Nabi Yusuf memiliki wajah yang rupawan.

Berikut doa yang bisa dipanjatkan:

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ

Idz qoola yuusufu liabihi yaa abati, inni roaitu ahada asyro kaukaban wasyamsu walqomaro roaituhum lii waajidiin.

"(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku'." (QS Yusuf: 4)