Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa dan Niat Sholat Hajat 2 Rakaat Sendiri di Rumah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:13 WIB
Bacaan Doa dan Niat Sholat Hajat 2 Rakaat Sendiri di Rumah
Ilustrasi bacaan doa dan niat sholat hajat 2 rakaat sendiri di rumah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN doa dan niat sholat hajat 2 rakaat sendiri di rumah. Sholat hajat merupakan salah satu amalan sunnah yang baik dilakukan apabila seseorang sedang memiliki keinginan atau tengah berada dalam kesempitan.

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عليه ذلك فليصل هذه الصلاة الآتية

"Orang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat mashlahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan sholat sebagai berikut."

(Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H), cetakan pertama, halaman 103)

Ilustrasi bacaan doa dan niat sholat hajat 2 rakaat sendiri di rumah. (Foto: Shutterstock)

Niat Sholat Hajat

Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakannya, seperti sholat dhuha yang harus dilaksanakan pada pagi menuju siang hari, atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam.

Namun ada waktu terlarangnya, yakni pada waktu setelah subuh hingga muncul matahari atau setelah waktu ashar. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/614/3119861/sholat-84RM_large.jpg
Tata Cara Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah Lengkap Dengan Bacaan Arab, Latin, dan Arti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/330/3029225/luar-biasa-ini-keutamaan-besar-sholat-sunnah-sebelum-dan-sesudah-dzuhur-sCm7O1gPuu.jpg
Luar Biasa! Ini Keutamaan Besar Sholat Sunnah Sebelum dan Sesudah Dzuhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/618/2982175/niat-sholat-witir-2-rakaat-dan-1-rakaat-rYgJa9ioNK.jpg
Niat Sholat Witir 2 Rakaat dan 1 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/618/2851751/bacaan-doa-setelah-sholat-hajat-lengkap-arab-latin-dan-terjemahannya-0GV9j3eQSK.jpg
Bacaan Doa Setelah Sholat Hajat Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/330/2822898/sholat-dhuha-yang-paling-bagus-jam-berapa-ini-waktu-terbaik-mengerjakannya-mSJW0oAI7L.jpg
Sholat Dhuha yang Paling Bagus Jam Berapa? Ini Waktu Terbaik Mengerjakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/618/2822893/tata-cara-sholat-dhuha-4-rakaat-bacaan-niat-doa-dan-keutamaannya-LT2SPOvYqE.jpg
Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat: Bacaan Niat, Doa dan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement