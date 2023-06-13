Bacaan Doa dan Niat Sholat Hajat 2 Rakaat Sendiri di Rumah

BACAAN doa dan niat sholat hajat 2 rakaat sendiri di rumah. Sholat hajat merupakan salah satu amalan sunnah yang baik dilakukan apabila seseorang sedang memiliki keinginan atau tengah berada dalam kesempitan.

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عليه ذلك فليصل هذه الصلاة الآتية

"Orang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat mashlahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan sholat sebagai berikut."

(Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H), cetakan pertama, halaman 103)

Niat Sholat Hajat

Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakannya, seperti sholat dhuha yang harus dilaksanakan pada pagi menuju siang hari, atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam.

Namun ada waktu terlarangnya, yakni pada waktu setelah subuh hingga muncul matahari atau setelah waktu ashar.