Kisah Mualaf Pemuda Ganteng Tegar, Jadi Inspirasi Diikuti Ibu dan Kedua Adiknya Ucap Syahadat

INILAH kisah pemuda ganteng yang mampu mengajak ibu dan adiknya menjadi mualaf. Pemuda tersebut bernama Tegar.
Bermula saat bulan puasa Tegar masih kelas 2 SMP melihat teman-temannya sholat tarawih. Ini membuatnya penasaran.
Ditambah adanya kegiatan rutin pengajian ibu-ibu yang juga suka membagikan kue. Inilah yang menjadi bagian cerminan Islam itu indah di mata dan hati Tegar.
"Saya pernah lihat ada ngaji mingguan dan ada bagi-bagi makanan gitu. Langsung saya spontan mau masuk Islam-lah dan mereka kaget," ujar Tegar dalam YouTube Ngaji Cerdas.