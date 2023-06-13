Kisah Mualaf Pemuda Ganteng Tegar, Jadi Inspirasi Diikuti Ibu dan Kedua Adiknya Ucap Syahadat

Kisah mualaf ganteng bernama Tegar dan ibu serta kedua adiknya. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

INILAH kisah pemuda ganteng yang mampu mengajak ibu dan adiknya menjadi mualaf. Pemuda tersebut bernama Tegar.

Bermula saat bulan puasa Tegar masih kelas 2 SMP melihat teman-temannya sholat tarawih. Ini membuatnya penasaran.

Ditambah adanya kegiatan rutin pengajian ibu-ibu yang juga suka membagikan kue. Inilah yang menjadi bagian cerminan Islam itu indah di mata dan hati Tegar.

"Saya pernah lihat ada ngaji mingguan dan ada bagi-bagi makanan gitu. Langsung saya spontan mau masuk Islam-lah dan mereka kaget," ujar Tegar dalam YouTube Ngaji Cerdas.