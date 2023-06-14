Kenapa Perayaan Idul Adha Disebut Lebaran Haji?

KENAPA perayaan Idul Adha disebut Lebaran Haji? Hal ini sering menjadi pertanyaan banyak pihak. Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar umat muslim yang dirayakan setiap 10 Dzulhijjah.

Berkaitan dengan Idul Adha, banyak yang mempertanyakan kenapa perayaan Idul Adha disebut Lebaran Haji?

Dilansir dari berbagai sumber,perayaan Idul Adha sering disebut juga sebagai Lebaran Haji karena waktu pelaksanaannya bersamaan.

Ibadah haji adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan mental untuk melaksanakannya. Setiap tahun, jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah haji, termasuk berjalan mengelilingi Ka'bah, melempar jumrah, berdiam di padang Arafah, Wukuf, dan lain-lain yang dilakukan sehari sebelum pelaksanaan Idul Adha.

Sedangkan bagi umat muslim yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji karena keterbatasan satu dan lain hal, maka disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah.