HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kapan Waktu yang Tepat untuk Sholat Istikharah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:44 WIB
Kapan Waktu yang Tepat untuk Sholat Istikharah?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KAPAN waktu yang tepat melakukan sholat istikharah? Ini perlu diperhatikan bagi umat muslim, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sejatinya menganjurkan untuk melakukan sholat istikharah dalam setiap urusan yang akan dihadapi.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ

Artinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mengajari kami shalat istikharah dalam setiap perkara / urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surah dari Al-Quran. Beliau berkata, “Jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah shalat dua raka’at yang bukan shalat wajib, kemudian berdoalah”. (HR. Al-Bukhari).

Sholat istikharah juga sangat baik dilakukan saat hati kita telah yakin pada sebuah keputusan.

Menurut penjelasan Ustadz Aris Munandar, melaksanakan istikharah disaat hati telah yakin memiliki dua hikmah yang dapat diambil.

Telusuri berita muslim lainnya
