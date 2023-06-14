Kapan Waktu yang Tepat untuk Sholat Istikharah?

KAPAN waktu yang tepat melakukan sholat istikharah? Ini perlu diperhatikan bagi umat muslim, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sejatinya menganjurkan untuk melakukan sholat istikharah dalam setiap urusan yang akan dihadapi.

BACA JUGA: Bacaan Doa dan Niat Sholat Hajat 2 Rakaat Sendiri di Rumah

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ

Artinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mengajari kami shalat istikharah dalam setiap perkara / urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surah dari Al-Quran. Beliau berkata, “Jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah shalat dua raka’at yang bukan shalat wajib, kemudian berdoalah”. (HR. Al-Bukhari).

Sholat istikharah juga sangat baik dilakukan saat hati kita telah yakin pada sebuah keputusan.

Menurut penjelasan Ustadz Aris Munandar, melaksanakan istikharah disaat hati telah yakin memiliki dua hikmah yang dapat diambil.