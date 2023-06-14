Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Sah Anak Kecil Menunaikan Ibadah Haji?

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:14 WIB
Apakah Sah Anak Kecil Menunaikan Ibadah Haji?
Ilustrasi hukum anak kecil menunaikan ibadah haji. (Foto: Sindonews)
A
A
A

IBADAH haji umumnya ditunaikan oleh orang dewasa. Namun tidak jarang, anak-anak yang masih sangat kecil sudah diajak pergi berhaji di Tanah Suci.

Lantas, bagaimana hukumnya? Apakah sah anak kecil menunaikan ibadah haji?

Ilustrasi hukum anak kecil menunaikan ibadah haji. (Foto: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi)

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin menerangkan, menurut ittifaq para ulama, hukum anak kecil menunaikan ibadah haji adalah sah.

"Akan tetapi, belum menggugurkan kewajiban haji, dianggap haji sunnah, bukan haji wajib, dengan prasyarat anak kecil itu melakukan rukun-rukun dan kewajiban haji dengan secara sempurna," jelasnya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2 3
