Ini Lokasi di Kakbah saat Malaikat Jibril Mengimami Rasulullah hingga Ajarkan Wudhu dan Sholat

Lokasi di Kakbah saat Malaikat Jibril mengimami sholat Rasulullah Alaihi wassallam. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

ARAB Saudi menyimpan begitu banyak sejarah Islam, bahkan terdapat cerita dan peninggalan-peninggalan menarik di dalamnya.

Salah satunya di Kakbah. Bangunan suci yang berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram ini menjadi kiblat sholat umat Islam di dunia.

Lalu kenapa Kakbah dijadikan arah kiblat dalam melakukan ibadah sholat?

Dikutip dari Instagram @teladan.rasul, sejarahnya bermula kala Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan Isra Mi'raj.

Selama perjalanan itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mendatangi beberapa tempat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dilanjutkan menembus langit ketujuh.