HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! Google Maps Buktikan Kebenaran Sabda Rasulullah 14 Abad Lalu tentang Jarak 2 Pintu Surga

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:14 WIB
Masya Allah! Google Maps Buktikan Kebenaran Sabda Rasulullah 14 Abad Lalu tentang Jarak 2 Pintu Surga
Google Maps buktikan kebenaran sabda Rasulullah tentang jarak dua pintu surga. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

INILAH fakta tentang kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sekira 14 abad lalu. Sabda tersebut berisi tentang jarak dua pintu surga.

Dilansir akun Instagram @teladan.rasul, kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ini diketahui berkat kecanggihan teknologi. Terutama penggunaan media internet yang seolah bisa menembus tanpa batasan.

Google Maps buktikan kebenaran sabda Rasulullah tentang jarak dua pintu surga. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Internet sebagai informasi yang canggih pun menghasilkan fitur yang bisa diakses dengan mudah, salah satunya layanan Google Maps.

Ada satu keajaiban dari sabda Rasullulah Shallallahu alaihi wassallam yang berkata, "Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Sungguh jarak antara dua pintu (yang ada daun pintunya) dari pintu-pintu surga seperti antara Makkah dengan Hajar, atau seperti antara Makkah dengan Busra." (HR Muslim) 

Halaman:
1 2
