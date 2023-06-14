Abu Nawas Bikin Rumah Sempit Jadi Luas Pakai Hewan Domba, Gak Masuk Akal!

INILAH cerita lucu Abu Nawas bikin sebuah rumah sempit menjadi luas. Uniknya, dia memakai hewan domba untuk melakukannya. Enggak masuk akal banget!

Bermula saat di negerinya Abu Nawas ada seorang pasangan suami istri dengan delapan anak. si suami mengeluh kepada Abu Nawas bahwa rumahnya sempit, sementara anggota keluarganya sangat banyak.

Laki-laki tersebut sangat mendengarkan saran dari Abu Nawas. Ia pun secara saksama melaksanakan setiap saran dari sosok lucu dan cerdas itu.

Secara bertahap, Abu Nawas menyarankan kepada lelaki tersebut untuk membeli domba, beberapa unggas, dan anak unta untuk ditempatkan di dalam rumah. Lelaki itu tidak membantah, dan langsung melaksanakan.