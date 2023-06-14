Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Abu Nawas Bikin Rumah Sempit Jadi Luas Pakai Hewan Domba, Gak Masuk Akal!

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |05:15 WIB
Abu Nawas Bikin Rumah Sempit Jadi Luas Pakai Hewan Domba, Gak Masuk Akal!
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bikin rumah sempit jadi luas pakai domba. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

INILAH cerita lucu Abu Nawas bikin sebuah rumah sempit menjadi luas. Uniknya, dia memakai hewan domba untuk melakukannya. Enggak masuk akal banget!

Bermula saat di negerinya Abu Nawas ada seorang pasangan suami istri dengan delapan anak. si suami mengeluh kepada Abu Nawas bahwa rumahnya sempit, sementara anggota keluarganya sangat banyak.

Hewan domba. (Foto: Sam Carter/Unsplash)

Laki-laki tersebut sangat mendengarkan saran dari Abu Nawas. Ia pun secara saksama melaksanakan setiap saran dari sosok lucu dan cerdas itu.

Secara bertahap, Abu Nawas menyarankan kepada lelaki tersebut untuk membeli domba, beberapa unggas, dan anak unta untuk ditempatkan di dalam rumah. Lelaki itu tidak membantah, dan langsung melaksanakan. 

Halaman:
1 2
