Kisah Pria Umrah Bersepeda dari Jerman Meninggal di Makkah, Netizen: Semoga Husnulkhatimah

Viral pria Jerman Ghazi Jassem Shehadeh umrah naik sepeda meninggal di Makkah. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

VIRAL seorang pria bernama Ghazi Jassim Shehadeh (53) dari Jerman mengendarai sepeda untuk pergi umrah ke Tanah Suci Makkah di Arab Saudi. Namun sampai di lokasi, ia meninggal dunia.

Dilansir laman Gulfnews, pria keturunan Suriah yang telah berpindah berkewarganegaraan Jerman ini melalui waktu 73 hari di perjalanan. Ia mengendarai sepeda dari Jerman ke Makkah.

Shehadeh mengabadikan perjalanannya melalui platform di media sosial. Ia membagikan kisah tantangan serta pengalamannya itu.

Harapan Shehadeh ingin menyelesaikan umrah sebagai salah satu bentuk pengabdian pada agama Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.