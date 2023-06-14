Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Pria Umrah Bersepeda dari Jerman Meninggal di Makkah, Netizen: Semoga Husnulkhatimah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:14 WIB
Kisah Pria Umrah Bersepeda dari Jerman Meninggal di Makkah, Netizen: Semoga Husnulkhatimah
Viral pria Jerman Ghazi Jassem Shehadeh umrah naik sepeda meninggal di Makkah. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

VIRAL seorang pria bernama Ghazi Jassim Shehadeh (53) dari Jerman mengendarai sepeda untuk pergi umrah ke Tanah Suci Makkah di Arab Saudi. Namun sampai di lokasi, ia meninggal dunia.

Dilansir laman Gulfnews, pria keturunan Suriah yang telah berpindah berkewarganegaraan Jerman ini melalui waktu 73 hari di perjalanan. Ia mengendarai sepeda dari Jerman ke Makkah.

Viral pria Jerman Ghazi Jassem Shehadeh umrah naik sepeda meninggal di Makkah. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Shehadeh mengabadikan perjalanannya melalui platform di media sosial. Ia membagikan kisah tantangan serta pengalamannya itu.

Harapan Shehadeh ingin menyelesaikan umrah sebagai salah satu bentuk pengabdian pada agama Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Halaman:
1 2
