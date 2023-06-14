Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Musim Haji, Penduduk Makkah Kaya Mendadak Hasil Sewakan Rumah untuk Jamaah

Kevi Laras , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:14 WIB
Musim Haji, Penduduk Makkah Kaya Mendadak Hasil Sewakan Rumah untuk Jamaah
Rumah atau apartemen di Makkah yang disewakan untuk jamaah haji. (Foto: YouTube Alman Mulyana)
A
A
A

SAAT memasuki musim haji, semua Muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia, berbondong-bondong datang ke Tanah Suci Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Hal ini ternyata memberi keberkahan tersendiri bagi penduduk di sana.

Tanpa diketahui, para jamaah haji yang tiba di Arab Saudi turut memberi keuntungan untuk penduduk lokal. Sebab, sebagian besar penduduk di sana mendapat penghasilan dari bisnis penyewaan properti apartemen. Hal ini sebagaimana diungkapkan YouTuber Alman Mulyana.

Info grafis doa saat masuk Kota Makkah dan melihat Kakbah. (Foto: Okezone)

Pria asal Indonesia yang telah lama tinggal Arab Saudi ini melihat banyak anak muda Arab Saudi masih usia produktif menjalankan bisnis sewa properti tersebut. Mereka menyewakan tempat tinggal untuk para jamaah haji dari berbagai negara.

"Kerjanya apa ya? Mereka bolak-balik sholat ke masjid dan setiap waktu ada. Mereka masih pada muda, belum tua, kalau tua mungkin pensiun, tapi anak-anak mudik yang produktif. Saya lihat-lihat dan tanya-tanya pendekatan dan ternyata mereka itu penghasilannya dari apartemen seperti ini," kata Alman dalam kanal YouTube-nya. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
