4 Tips Jitu Atur Bujet Hemat Umrah ala Backpacker, Biayanya Terjangkau Banget

KETIKA ingin menunaikan ibadah umrah, Anda mungkin dibuat bingung dengan biayanya yang terbilang menguras kantong cukup dalam. Tapi tidak perlu khawatir, Anda bisa mencoba tips ala Inria Astari Zahra, mahasiswi asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S-2 di Kota London, Inggris.

Melakukan perjalanan umrah selama empat hari, Inria mencoba trik umrah backpacker. Ia hanya berbekal satu tas ransel dengan bujet perjalanan yang terbilang minim.

Penasaran seperti apa tips jitu perjalanan umrah backpacker dengan bujet minim ala Inria Astari Zahra? Berikut ulasannya:

1. Tiket pesawat

Salah satu bagian yang bisa dihemat untuk pergi ke suatu negara, termasuk saat umrah di Tanah Suci Makkah, adalah biaya tiket pesawat. Melakukan perjalanan dari London, Inria mengungkapkan tiket pesawat terbilang jauh lebih murah ketimbang Indonesia.

"Karena jarak, London ke Jeddah, Indonesia ke Jeddah, lebih dekat dari London. Jadi jauh lebih murah buat pesawat. Tipsnya adalah cari tiket pesawat murah," ungkap Inria dalam Okezone Live Instagram, Selasa 13 Juni 2023.

Ia berusaha mencari tiket dengan harga yang ramah di kantong. Sebagai seorang mahasiswa di perantauan, mencari promo sudah menjadi rutinitas sehari-hari untuknya.

"Jadi kemarin itu untuk booking pesawat prioritas utamanya saya cari yang bujetnya sesuai, namanya juga mahasiswa ya. Dari Athena booking pesawat ke Jeddah, umrah dulu ke Makkah baru ke Madinah," sambungnya.

Inria pun menjelaskan bahwa perjalanannya ini harus transit dulu di Athena, Yunani, karena terbentur aturan visa Schengen yang dimilikinya.

Tiket pesawat dengan rute London-Athena-Jeddah dan rute sebaliknya pun hanya menghabiskan bujet sekira Rp5 juta. Tapi lagi-lagi Inria menegaskan tiket ini khusus untuk penumpang yang hanya membawa ransel, tidak membawa barang yang banyak dengan koper.

"Pesawat London ke Athena, Athena ke Jeddah, dan sebaliknya sekira Rp5 juta. Tapi ini bujet untuk penerbangan yang enggak bisa bawa baju banyak. Cuma bawa satu ransel saja, enggak bisa pakai koper," ujarnya.