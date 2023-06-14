Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Sebelum dan Sesudah Membaca Yasin Lengkap Arab Latin serta Artinya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:14 WIB
Doa Sebelum dan Sesudah Membaca Yasin Lengkap Arab Latin serta Artinya
Ilustrasi doa sebelum dan sesudah membaca Yasin. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA sebelum dan sesudah membaca Yasin. Doa ini dapat diamalkan saat hendak atau setelah membaca surat-surat dalam kitab suci Alquran, tidak hanya Yasin.

Diketahui bahwa Alquran merupakan pedoman dalam menjalani hidup. Berkat kemuliaannya, setiap Muslim yang hendak membaca Alquran dianjurkan bersuci terlebih dahulu. Setelah itu, sebelum maupun sesudah membaca Alquran dianjurkan berdoa.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Membaca Alquran walaupun hanya satu ayat pendek akan dibalas dengan satu kebaikan serta dilipatkan hingga 10 kebaikan.

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌع

"Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: Siapa yang membaca satu huruf dari Alquran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan الم satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf, dan Miim satu huruf'." (HR Tirmidzi) 

Halaman:
1 2 3
