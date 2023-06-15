Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Berapa Hari Puasa Sunnah Sebelum Idul Adha?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:49 WIB
Berapa Hari Puasa Sunnah Sebelum Idul Adha?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BERAPA hari puasa sunnah sebelum Idul Adha? Jika belum bisa menuaikan ibadah haji di Tanah Suci, ada beberapa amalan yang bisa membuat Anda mendapatkan pahala luar biasa besar.

Salah satunya menjalankan ibadah puasa saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan jutaan pahal bakal Anda dapatkan saat menjalankannya.

Lantas berapa hari puasa sunnah sebelum Idul Adha yakni sembilan hari. Hitungan puasa sembilan hari Dzulhijjah adalah mustahabb (dianjurkan). Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Ibnu 'Abbas (semoga Allah meridhoi dia):

“Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah daripada sepuluh hari ini – yaitu sepuluh hari Dzulhijjah).” Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, bahkan bukan jihad demi Allah?” Dia berkata: "Bahkan jihad demi Allah, kecuali seseorang keluar dengan hartanya dan tidak kembali dengan apa pun (yaitu, dia menghabiskan semua hartanya dan mati syahid)." (HR. al-Bukhari, 969).

