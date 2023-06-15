Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Rahasia Surat Yasin Beserta Keutamaan dan Manfaatnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:15 WIB
Ini Rahasia Surat Yasin Beserta Keutamaan dan Manfaatnya
Ilustrasi rahasia Surat Yasin beserta keutamaan dan manfaatnya. (Foto: Unsplash)
A
A
A

INI rahasia Surat Yasin beserta keutamaan dan manfaatnya. Surat Yasin terdiri dari ayat 1 sampai 83. Surat Yasin disebut sebagai jantungnya Alquran.

Lantas tahukah Anda, ada rahasia Surat Yasin beserta keutamaan dan manfaatnya. Berikut ini ulasannya, sebagaimana telah Okezone himpun. 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Mendapat pahala luar biasa besar

Membaca Surat Yasin atau surat lainnya dalam kitab suci Alquran akan memberi pahala yang luar biasa besar. Pahalanya dihitung berdasarkan huruf per huruf yang jumlahnya sangat banyak:

Dari 'Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh yang semisal. Aku tidak katakan Alif Laam Miim itu satu huruf. Namun Alif itu satu huruf, Laam itu satu huruf, dan Miim itu satu huruf."

(HR Tirmidzi nomor 2910. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan sahih. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini hasan) 

Halaman:
1 2 3
