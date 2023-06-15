Alasan Hanita Kakak Sulung Ari Lasso Mantap Jadi Mualaf: Sudah Jalan Allah Ta'ala

PENYANYI Ari Lasso memiliki kakak perempuan bernama Hanita Lasso. Sang kakak sulung merupakan satu-satunya di keluarga yang beragama Islam.

Hanita Lasso diketahui sudah menjadi mualaf sejak lama. Hal ini ternyata tidak membuat masalah di dalam keluarga mereka.

Menurut Hanita Lasso, soal agama merupakan hak masing-masing dan urusan pribadi dengan Tuhan. Sehingga, tidak bisa dipaksakan ataupun diganggu.

"Agama itu hubungannya sama Allah, dan enggak bisa diganggu gugat," jelas Hanita Lasso seperti dikutip dari kanal YouTube Hidayatullah TV.